Маск рассказал о строительстве города на Марсе

21 октября, 2020, 15:17

Генеральный директор компании SpaceX Илон Маск раскрыл планы строительства на Марсе города, который будет полностью независимым от планеты Земля

Об этом пишет The Independent.

"Очень помогает, когда имеешь целью создание самостоятельного города на Марсе. Не только несколько человек на одной базе, а настоящий независимый город", - сказал Маск.

Сейчас разрабатываются различные проекты домов на Марсе. По мнению Маска, их нужно завершить еще до начала чрезвычайного происшествия или катаклизма на Земле. Такими, считает Маск, могут стать столкновение Земли с кометой, сверхмощное извержение вулкана или "ядерный Армагеддон".

"Цивилизация на Земле не выглядит слишком сильной. Сейчас она выглядит несколько шаткой", - считает Маск.

По словам гендиректора SpaceX, космический корабль Starship может отправиться без людей на борту на красную планету уже в начале 2024 года.

Отмечается, что Маск уже ранее озвучивал планы по колонизации других планет, а также заявлял о своих намерениях совершить путешествие на Марс.

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