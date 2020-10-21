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Espreso.tvСпортЛига чемпионов: результаты всех матчей вторника

Лига чемпионов: результаты всех матчей вторника


фото: Getty Images
Во вторник, 20 октября, были сыграны восемь матчей 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов

Об этом сообщает Еспресо.TV.

"Барселона", которая разгромила "Ференцварош" (5: 1), возглавила турнирную таблицу группы G, а венгров отправила на последнюю строчку. "Ювентус" обыграл "Динамо" со счетом 2: 0 и теперь идет вторым. Украинцы пока находятся на третьей позиции.

В следующем туре "Динамо" сыграет на выезде против команды Сергея Реброва, а "Ювентус" примет "Барселону". Матчи состоятся 28 октября. Начало в 22:00.

 

Лига чемпионов

1-й тур

20 октября

Группа E

"Челси" (Англия) - "Севилья" (Испания) 0: 0

"Ренн" (Франция) - "Краснодар" (Россия) 1: 1

Голы: Гирасси, 56 (пен.) - Рамирес, 59

Группа F

"Зенит" (Россия) - "Брюгге" (Бельгия) 1: 2

Голы: Хорват, 74 (авт.) - Бонавентуре, 63, де Кетеларе, 90 + 3

"Лацио" (Италия) - "Боруссия" (Дортмунд, Германия) 3: 1

Голы Иммобиле, 6, Хитц, 23 (авт.), Акпа-Акпро, 76 - Холланд, 71

Группа G

"Динамо" (Украина) - "Ювентус" (Италия) 2: 0

Голы: Мората, 46, 84

"Барселона" (Испания) - "Ференцварош" (Венгрия) 5: 1

Голы: Месси, 27 (пен.), Фати, 42, Коутиньо, 52, Педри, 82, Дембеле, 89 - Харатин, 70 (пен.)

Удаление: Пике, 68

Группа H

"Лейпциг" (Германия) - "Истанбул Башакшехир" (Турция) 2: 0

Голы: Анхелиньйо, 16, 20

ПСЖ (Франция) - "Манчестер Юнайтед" (Англия) 1: 2

Голы: Марсиаль, 55 (авт.) - Фернандеш, 23 (пен.), Рашфорд, 87

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