Лига чемпионов: результаты всех матчей вторника
Об этом сообщает Еспресо.TV.
"Барселона", которая разгромила "Ференцварош" (5: 1), возглавила турнирную таблицу группы G, а венгров отправила на последнюю строчку. "Ювентус" обыграл "Динамо" со счетом 2: 0 и теперь идет вторым. Украинцы пока находятся на третьей позиции.
В следующем туре "Динамо" сыграет на выезде против команды Сергея Реброва, а "Ювентус" примет "Барселону". Матчи состоятся 28 октября. Начало в 22:00.
Лига чемпионов
1-й тур
20 октября
Группа E
"Челси" (Англия) - "Севилья" (Испания) 0: 0
"Ренн" (Франция) - "Краснодар" (Россия) 1: 1
Голы: Гирасси, 56 (пен.) - Рамирес, 59
Группа F
"Зенит" (Россия) - "Брюгге" (Бельгия) 1: 2
Голы: Хорват, 74 (авт.) - Бонавентуре, 63, де Кетеларе, 90 + 3
"Лацио" (Италия) - "Боруссия" (Дортмунд, Германия) 3: 1
Голы Иммобиле, 6, Хитц, 23 (авт.), Акпа-Акпро, 76 - Холланд, 71
Группа G
"Динамо" (Украина) - "Ювентус" (Италия) 2: 0
Голы: Мората, 46, 84
"Барселона" (Испания) - "Ференцварош" (Венгрия) 5: 1
Голы: Месси, 27 (пен.), Фати, 42, Коутиньо, 52, Педри, 82, Дембеле, 89 - Харатин, 70 (пен.)
Удаление: Пике, 68
Группа H
"Лейпциг" (Германия) - "Истанбул Башакшехир" (Турция) 2: 0
Голы: Анхелиньйо, 16, 20
ПСЖ (Франция) - "Манчестер Юнайтед" (Англия) 1: 2
Голы: Марсиаль, 55 (авт.) - Фернандеш, 23 (пен.), Рашфорд, 87
- 20 октября в 1-м туре группового раунда Лиги чемпионов туринский "Ювентус" победил киевское "Динамо" со счетом 2: 0 .
- В другом матче 1-го тура испанская "Барселона" в меньшинстве победила венгерский "Ференцварош" со счетом 5: 1.
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