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Espreso.tvСпортЛига чемпионов: расписание матчей и трансляций среды

Лига чемпионов: расписание матчей и трансляций среды


фото: shakhtar.com
В среду, 21 октября, будут сыграны восемь матчей 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Донецкий "Шахтер" в этом сезоне Лиги чемпионов выступает в группе B. Среди соперников мадридский "Реал", миланский "Интер" и менхенгладбахская "Боруссия".

Лига чемпионов

1-й тур

Двадцать первое октября

Группа А

19:55 "Зальцбург" (Австрия) - "Локомотив" (Россия), прямая трансляция на телеканале "Футбол 3"

22:00 "Бавария" (Германия) - "Атлетико" (Испания), прямая трансляция на телеканале "Футбол 3"

Группа B

19:55 "Реал" (Испания) - "Шахтер" (Украина), прямая трансляция на телеканале "Футбол 2"

22:00 "Интер" (Италия) - "Боруссия" (Менхенгладбах, Германия)

группа С

22:00 "Манчестер Сити" (Англия) - "Порту" (Португалия)

22:00 "Олимпиакос" (Греция) - "Марсель" (Франция)

Группа D

22:00 "Аякс" (Нидерланды) - "Ливерпуль" (Англия), прямая трансляция на телеканале "Футбол 1"

22:00 "Мидтьюланн" (Дания) - "Аталанта" (Италия)

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