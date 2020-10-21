Лига чемпионов: расписание матчей и трансляций среды
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Донецкий "Шахтер" в этом сезоне Лиги чемпионов выступает в группе B. Среди соперников мадридский "Реал", миланский "Интер" и менхенгладбахская "Боруссия".
Лига чемпионов
1-й тур
Двадцать первое октября
Группа А
19:55 "Зальцбург" (Австрия) - "Локомотив" (Россия), прямая трансляция на телеканале "Футбол 3"
22:00 "Бавария" (Германия) - "Атлетико" (Испания), прямая трансляция на телеканале "Футбол 3"
Группа B
19:55 "Реал" (Испания) - "Шахтер" (Украина), прямая трансляция на телеканале "Футбол 2"
22:00 "Интер" (Италия) - "Боруссия" (Менхенгладбах, Германия)
группа С
22:00 "Манчестер Сити" (Англия) - "Порту" (Португалия)
22:00 "Олимпиакос" (Греция) - "Марсель" (Франция)
Группа D
22:00 "Аякс" (Нидерланды) - "Ливерпуль" (Англия), прямая трансляция на телеканале "Футбол 1"
22:00 "Мидтьюланн" (Дания) - "Аталанта" (Италия)
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