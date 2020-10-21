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Espreso.tvСпортЛига чемпионов: как выглядит турнирная таблица группы "Динамо" после 1-го тура

Лига чемпионов: как выглядит турнирная таблица группы "Динамо" после 1-го тура


фото: fcdynamo.kiev.ua
После 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов киевское "Динамо" занимает третье место в группе G

Об этом сообщает Эспрессо.TV со ссылкой на официальный сайт УЕФА .

"Барселона", которая разгромила "Ференцварош" (5:1), возглавила турнирную таблицу, а венгров отправила на последнюю строчку. "Ювентус" обыграл "Динамо" со счетом 2:0 и идет вторым. Украинцы пока находятся на третьей позиции.

В следующем туре "Динамо" сыграет на выезде против команды Сергея Реброва, а "Ювентус" примет "Барселону". Матчи состоятся 28 октября. Начало в 22:00.

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