Лига чемпионов: как выглядит турнирная таблица группы "Динамо" после 1-го тура
21 октября, 2020, 00:07
После 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов киевское "Динамо" занимает третье место в группе G
Об этом сообщает Эспрессо.TV со ссылкой на официальный сайт УЕФА .
"Барселона", которая разгромила "Ференцварош" (5:1), возглавила турнирную таблицу, а венгров отправила на последнюю строчку. "Ювентус" обыграл "Динамо" со счетом 2:0 и идет вторым. Украинцы пока находятся на третьей позиции.
В следующем туре "Динамо" сыграет на выезде против команды Сергея Реброва, а "Ювентус" примет "Барселону". Матчи состоятся 28 октября. Начало в 22:00.
- 20 октября в 1-м туре группового раунда Лиги чемпионов туринский "Ювентус" победил киевское "Динамо" со счетом 2:0 .
- В другом матче 1-го тура испанская "Барселона" в меньшинстве победила венгерский "Ференцварош" со счетом 5:1.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
19 октября, 2020 Готова ли Украина ко второй волне COVID-19: экспертный опрос
-
-
18 октября, 2020 Выборы мэра Днепра: победит ли Филатов Вилкула
-
Читайте также
-
19 октября, 2020 Готова ли Украина ко второй волне COVID-19: экспертный опрос
-
-
18 октября, 2020 Выборы мэра Днепра: победит ли Филатов Вилкула