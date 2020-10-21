Лидер "Интера" заразился COVID-19: на следующей неделе итальянцы играют против "Шахтера"

21 октября, 2020, 20:53

Правый защитник миланского "Интера" Ашраф Хакими получил положительный тест на коронавирус

Об этом сообщает официальный сайт "Шахтера".

У футболиста не обнаружено никаких симптомов заболевания. Сроки, когда он сможет вернуться на футбольное поле, пока неизвестны.

В текущем сезоне 21-летний Ашраф Хакими провел 4 матча за "Интер", забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи. Ориентировочная трансферная стоимость марокканца составляет 51 млн евро.

27 октября в втором туре группового раунда Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" примет в Киеве миланский "Интер". Начало матча - в 22:00.

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