Лидер "Интера" заразился COVID-19: на следующей неделе итальянцы играют против "Шахтера"
21 октября, 2020, 20:53
Правый защитник миланского "Интера" Ашраф Хакими получил положительный тест на коронавирус
Об этом сообщает официальный сайт "Шахтера".
У футболиста не обнаружено никаких симптомов заболевания. Сроки, когда он сможет вернуться на футбольное поле, пока неизвестны.
В текущем сезоне 21-летний Ашраф Хакими провел 4 матча за "Интер", забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи. Ориентировочная трансферная стоимость марокканца составляет 51 млн евро.
27 октября в втором туре группового раунда Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" примет в Киеве миланский "Интер". Начало матча - в 22:00.
- 20 октября стало известно, что в стартовом матче Лиги чемпионов из-за коронавируса "Шахтеру" не помогут сразу семь футболистов основного состава.
- Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан рассчитывает на 19 футболистов в 1-м туре группового раунда Лиги чемпионов.
- 20 октября в 1-м туре группового раунда Лиги чемпионов туринский "Ювентус" победил киевское "Динамо" со счетом 2:0.
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