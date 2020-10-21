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Espreso.tvОбществоЛукашенко пообещал больше не баллотироваться в президенты

Лукашенко пообещал больше не баллотироваться в президенты


фото: reuters
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с оппозицией пообещал больше не баллотироваться в президенты

Об этом сообщает РИА Новости в Telegram.

Свое обещание Лукашенко дал на встрече с оппозицией в СИЗО.

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"Даю вам слово, ребята", - передал его слова один из участников встречи.

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