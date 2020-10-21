Киевляне устроили чтение книги Кипиани на месте осуждения Стуса под Печерским судом

21 октября, 2020, 11:57

20 октября под Печерским судом несколько десятков активистов собрались на чтение книги Вахтанга Кипиани "Дело Василия Стуса"

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Чтение устроили на символическом месте, где раньше был осужден Стус к заключению, а сейчас на этом месте расположен Печерский районный суд уже независимой Украины.

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Фотографии - Сергей Нужненко для "Радио Свобода":

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