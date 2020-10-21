Киевляне устроили чтение книги Кипиани на месте осуждения Стуса под Печерским судом
21 октября, 2020, 11:57
20 октября под Печерским судом несколько десятков активистов собрались на чтение книги Вахтанга Кипиани "Дело Василия Стуса"
Об этом сообщает "Радио Свобода".
Чтение устроили на символическом месте, где раньше был осужден Стус к заключению, а сейчас на этом месте расположен Печерский районный суд уже независимой Украины.
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Фотографии - Сергей Нужненко для "Радио Свобода":
- Напомним, Дарницкий райсуд Киева запретил распространять тираж книги Вахтанга Кипиани "Дело Василия Стуса" без разрешения Виктора Медведчука на такое распространение.
- Директор по маркетингу издательства Vivat Екатерина Аврамчук заявила, что после решения суда книгу раскупили за считанные минуты .
- Издательство обжалует решение суда о запрете книги.
- Вахтанг Кипиани анонсировал новый тираж книги.
- Украинцев призывают к флешмобу # ВсехНеЗасудиш - покупать запрещенную судом книгу о Стусе.
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