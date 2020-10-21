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Espreso.tvОбществоКиевляне устроили чтение книги Кипиани на месте осуждения Стуса под Печерским судом

Киевляне устроили чтение книги Кипиани на месте осуждения Стуса под Печерским судом


фото: Сергій Нужненко, Радіо Свобода
20 октября под Печерским судом несколько десятков активистов собрались на чтение книги Вахтанга Кипиани "Дело Василия Стуса"

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Чтение устроили на символическом месте, где раньше был осужден Стус к заключению, а сейчас на этом месте расположен Печерский районный суд уже независимой Украины.

Читайте также: Епифаний поддержал Кипиани и процитировал Стуса: "Все, кто против диктатуры, - встаньте!"

Фотографии - Сергей Нужненко для "Радио Свобода":

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