Карантин: Кабмин будет работать дистанционно

21 октября, 2020, 16:01

Кабинет министров будет работать в дистанционном режиме с 26 октября

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Еспресо.TV.

"Со следующей недели правительственные совещания и правительство мы полностью переведем в онлайн. Таково требование времени", - сказал Шмыгаль.

Он отметил, что приглашенным на сегодняшнее заседание чиновникам предлагалось работать в онлайн-режиме. Онлайн, в том числе, будут проходить заседания правительства.

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