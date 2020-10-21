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Espreso.tvЭкономикаКабмин усовершенствует работу "единого окна" на таможне

Кабмин усовершенствует работу "единого окна" на таможне


фото: kmu.gov.ua
Кабинет министров планирует усовершенствовать работу "единого окна" на таможне в части координации Государственной таможенной службы и Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей

Об этом сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания правительства, передает Еспресо.TV.

"Сегодня будет утверждено постановление, которое улучшает работу механизма "единого окна" на таможне, что будет способствовать уменьшению возможностей для коррупции, ведь все действия таможенников регистрируются в электронной системе благодаря функционированию "единого окна", - сказал Шмыгаль.

Кроме того, добавил Шмыгаль, правительство совершенствует механизм единого окна в той части, которая касается координации Таможенной службы и Госпродпотребслужбы.

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