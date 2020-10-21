К 30-летию Независимости в Украине пройдет военный парад

21 октября, 2020, 17:34

Об этом сообщает пресс-служба ОПУ.

Так, военный парад по случаю 30-летия Независимости состоится на Крещатике и Майдане Независимости в 2021 году.

Организацию и проведение военного парада к 30-й годовщине независимости возложили на Кабинет министров Украины.

Планируется возложение цветов к памятникам, памятным знакам, местам захоронений выдающихся украинских деятелей, борцов за независимость Украины, участников войны на Донбассе

Также в День Независимости состоятся торжества с участием представителей органов государственной власти и местного самоуправления, иностранных государств, международных организаций, духовенства и общественности.

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