Голова Херсонской ОГА ушел на карантин из-за COVID-19 в администрации

21 октября, 2020, 15:49

Голова Херсонской облгосадминистрации Юрий Гусев уходит в самоизоляцию из-за того, что у нескольких его подчиненных выявлен коронавирус

Об этом он написал в Facebook.

"Должен сообщить, что у нескольких сотрудников Херсонской областной государственной администрации, которые работают в моем офисе (патронатной службе) обнаружена коронавирусная болезнь. Мною и коллегами, которые непосредственно контактировали с выявленными больными COVID-19, безотлагательно сданы тесты. Мой тест показал отрицательный результат. По четким рекомендациям врачей, как контактное лицо, я иду в самоизоляцию и буду ждать дальнейших указаний инфекционистов", - написал Гусев.

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Он подчеркнул, что все рабочие совещания будет проводить дистанционно.

"Безусловно, личные контакты и встречи отменены, и никаких исключений здесь быть не может. Но я остаюсь на связи и в рабочем режиме", - уточнил голова ОГА.