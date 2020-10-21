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Espreso.tvОбществоГлаву Одесской таможни уволили с должности

Главу Одесской таможни уволили с должности

Исполняющего обязанности начальника Одесской таможни Гостаможслужбы Дениса Пудрика 21 октября освободили от должности, на которую он был назначен только два месяца назад

Об этом говорится на странице Гостаможслужбы в Facebook.

"Руководитель не смог наладить организацию и контроль качественного выполнения таможенных формальностей должностными лицами, что подтверждалось информацией автоматизированных систем. Зафиксированы многочисленные случаи занижения стоимости импортируемых товаров. Так, за 17 календарных дней октября на Одесской таможне наблюдалось общее снижение уровня таможенной стоимости товаров на 15%, налоговой нагрузки на единицу импорта - на 11,6%", - говорится в сообщении.

В ГТС отметили, что это стало причиной недополучения государственным бюджетом платежей, что является главным индикатором прозрачной и эффективной работы таможенной системы.

Поэтому в связи с установленными фактами Государственная таможенная служба инициирует полный аудит работы Одесской таможни. Его выводы будут объявлены после окончания проверки.

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