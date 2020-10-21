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Espreso.tvОбществоГлаве Черновицкого облсовета продлили срок отстранения от должности, - ВАКС

Главе Черновицкого облсовета продлили срок отстранения от должности, - ВАКС


фото: bukovyna.com.ua
Высший антикоррупционный суд продлил срок отстранения от должности главы Черновицкого областного совета Ивана Мунтяна до 20 ноября

Об этом сообщает пресс-служба ВАКС.

Мунтян подозревается в вымогательстве и получении взятки от предпринимателя в размере $ 400 тыс. За содействие в передаче в аренду оздоровительного комплекса "Брусника", который находится в коммунальной собственности. Правоохранители задокументировали факт получения им части взятки в размере $ 180 тыс.

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