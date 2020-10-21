Главе Черновицкого облсовета продлили срок отстранения от должности, - ВАКС

21 октября, 2020, 11:20

Высший антикоррупционный суд продлил срок отстранения от должности главы Черновицкого областного совета Ивана Мунтяна до 20 ноября

Об этом сообщает пресс-служба ВАКС.

Мунтян подозревается в вымогательстве и получении взятки от предпринимателя в размере $ 400 тыс. За содействие в передаче в аренду оздоровительного комплекса "Брусника", который находится в коммунальной собственности. Правоохранители задокументировали факт получения им части взятки в размере $ 180 тыс.