Глава Пентагона назвал РФ и Китай стратегическими противниками и угрозой для нацбезопасности США
21 октября, 2020, 07:29
Министр обороны США Марк Эспер назвал Россию и Китай главными стратегическими противниками, которые создают угрозу для нацбезопасности США
Об этом сообщает "РБК-Украина" .
"Мы находимся в глобальном противостоянии с нашими главными противниками - Китаем и Россией", - сказал Эспер.
Эспер отметил, что эти страны быстро модернизируют свои вооруженные силы, чтобы в дальнейшем пренебрегать международным правом.
Глава Пентагона напомнил, что Россия нарушает суверенитет менее мощных стран. В качестве примера Эспер привел вооруженную агрессию России против Украины. По словам Эспера, это "расшатывает сопротивление и сплоченность стран и институтов, критически важных для безопасности США, в том числе НАТО".
- Напомним, ранее Великобритания и США обвинили шестерых российских хакеров в атаках на серверы украинского правительства.
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