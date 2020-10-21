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Espreso.tvОбществоГлава Пентагона назвал РФ и Китай стратегическими противниками и угрозой для нацбезопасности США

Глава Пентагона назвал РФ и Китай стратегическими противниками и угрозой для нацбезопасности США

Министр обороны США Марк Эспер назвал Россию и Китай главными стратегическими противниками, которые создают угрозу для нацбезопасности США

Об этом сообщает "РБК-Украина" .

"Мы находимся в глобальном противостоянии с нашими главными противниками - Китаем и Россией", - сказал Эспер.

Эспер отметил, что эти страны быстро модернизируют свои вооруженные силы, чтобы в дальнейшем пренебрегать международным правом.

Глава Пентагона напомнил, что Россия нарушает суверенитет менее мощных стран. В качестве примера Эспер привел вооруженную агрессию России против Украины. По словам Эспера, это "расшатывает сопротивление и сплоченность стран и институтов, критически важных для безопасности США, в том числе НАТО".

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