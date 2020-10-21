 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортФутболист "Барселоны" установил рекорд Лиги чемпионов в 17 лет

Футболист "Барселоны" установил рекорд Лиги чемпионов в 17 лет


фото: Reuters
Испанский хавбек "Барселоны" Ансуи Фати стал первым футболистом, который забил два гола в Лиге чемпионов до 18 лет

Об этом сообщает Gracenote Sports.

Фате помог "Барселоне" победить "Ференцварош" в 1-м туре Лиги чемпионов со счетом 5: 1. Испанский полузащитник отличился на 42-й минуте матча.

Фате, который родился 31 октября 2002 года, стал первым футболистом в истории Лиги чемпионов, который сумел забить дважды до 18-летия.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

 

 

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

21 октября, 2020 среда

больше новостей

21 октября, 2020 среда

20 октября, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать