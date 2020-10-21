Футболист "Барселоны" установил рекорд Лиги чемпионов в 17 лет

21 октября, 2020, 10:38

Испанский хавбек "Барселоны" Ансуи Фати стал первым футболистом, который забил два гола в Лиге чемпионов до 18 лет

Об этом сообщает Gracenote Sports.

Фате помог "Барселоне" победить "Ференцварош" в 1-м туре Лиги чемпионов со счетом 5: 1. Испанский полузащитник отличился на 42-й минуте матча.

Фате, который родился 31 октября 2002 года, стал первым футболистом в истории Лиги чемпионов, который сумел забить дважды до 18-летия.

- Ansu Fati is the first ever player to score 2+ @ChampionsLeague goals before his 18th birthday. #UCL # BarçaFerencvaros - Gracenote Live (@GracenoteLive) October 20, 2020

Напомним, в декабре 2019 года Ансуи Фати стал в 17 лет самым молодым автором гола в Лиге чемпионов.

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