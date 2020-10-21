Э-больничный должны запустить до конца года, - Федоров

"Это упрощение процедуры получения больничного, это и упрощение получения выплат по больничному, это уборка миллиардной коррупции. Сегодня многие могут купить эту справку в интернете. Думаю, что очень скоро, в течение месяца или двух мы запустим эту услугу, и она также упростит вам жизни", - сказал Федоров.

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