Э-больничный должны запустить до конца года, - Федоров
21 октября, 2020, 12:03
Министерство цифровой трансформации и министерство здравоохранения финализируют процесс внедрения электронных больничных листов в Украине
Об этом рассказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров на брифинге МЗ.
"Это упрощение процедуры получения больничного, это и упрощение получения выплат по больничному, это уборка миллиардной коррупции. Сегодня многие могут купить эту справку в интернете. Думаю, что очень скоро, в течение месяца или двух мы запустим эту услугу, и она также упростит вам жизни", - сказал Федоров.
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