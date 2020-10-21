Чиновники ГАСИ незаконно выдавали разрешительные документы о готовности объектов, - СБУ
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
В СБУ отметили, что должностные лица ГАСИ с нарушением требований действующего законодательства, строительных норм, государственных стандартов и правил выдавали разрешения о начале строительных работ, сертификаты готовности ввода объекта в эксплуатацию. По заключению профильных экспертов, противоправные действия чиновников несли потенциальную угрозу для жизни и здоровья населения.
В рамках начатого уголовного производства изъятая документация будет добавлена к доказательной базе.
Продолжаются следственные действия по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины.
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