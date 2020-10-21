Чиновники ГАСИ незаконно выдавали разрешительные документы о готовности объектов, - СБУ

21 октября, 2020, 19:44

СБУ разоблачила должностных лиц Государственной архитектурно-строительной инспекции на незаконной выдаче строительным компаниям разрешительных документов и сертификатов готовности ввода объектов в эксплуатацию

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

"В организованную группу входили бывшие и действующие чиновники ГАСИ и должностные лица других органов государственной власти. Для проведения сделки фигуранты использовали подконтрольные "консалтинговые" коммерческие структуры. Они выступали посредниками между строительными коммерческими структурами и сотрудниками ГАСИ во время их "переговоров" о получении разрешительных документов и сертификатов готовности ввода объекта в эксплуатацию. Роль коммерческих структур заключалась в предоставлении "позитивного" решения о выдаче документации", - говорится в сообщении.

В СБУ отметили, что должностные лица ГАСИ с нарушением требований действующего законодательства, строительных норм, государственных стандартов и правил выдавали разрешения о начале строительных работ, сертификаты готовности ввода объекта в эксплуатацию. По заключению профильных экспертов, противоправные действия чиновников несли потенциальную угрозу для жизни и здоровья населения.

В рамках начатого уголовного производства изъятая документация будет добавлена к доказательной базе.

Продолжаются следственные действия по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины.

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