Больной COVID-19 Роналду показал, как изменилась его внешность

21 октября, 2020, 15:37

Португальский футболист "Ювентуса" Криштиану Роналду во время пребывания на самоизоляции решил сменить имидж

Роналду выложил свое новое фото и видео в Instagram.

На снимке видно, что португалец сменил прическу и почти лишился волос. Несмотря на болезнь Роналду поддерживает физическую форму - на видео он занимается на велотренажере.

"Успех в жизни не измеряется тем, чего вы достигаете, а препятствиями, которые вы преодолеваете", - написал Роналду.

Напомним, 13 октября у Криштиану Роналду обнаружили коронавирус.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb