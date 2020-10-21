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Espreso.tvСпортБольной COVID-19 Роналду показал, как изменилась его внешность

Больной COVID-19 Роналду показал, как изменилась его внешность


фото: Reuters
Португальский футболист "Ювентуса" Криштиану Роналду во время пребывания на самоизоляции решил сменить имидж

Роналду выложил свое новое фото и видео в Instagram.

На снимке видно, что португалец сменил прическу и почти лишился волос. Несмотря на болезнь Роналду поддерживает физическую форму - на видео он занимается на велотренажере.

"Успех в жизни не измеряется тем, чего вы достигаете, а препятствиями, которые вы преодолеваете", - написал Роналду.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"El éxito en la vida no se mide por lo que logras , sino por los obstáculos que superas"

Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano)

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