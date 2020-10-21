Больной COVID-19 Роналду показал, как изменилась его внешность
21 октября, 2020, 15:37
Португальский футболист "Ювентуса" Криштиану Роналду во время пребывания на самоизоляции решил сменить имидж
Роналду выложил свое новое фото и видео в Instagram.
На снимке видно, что португалец сменил прическу и почти лишился волос. Несмотря на болезнь Роналду поддерживает физическую форму - на видео он занимается на велотренажере.
"Успех в жизни не измеряется тем, чего вы достигаете, а препятствиями, которые вы преодолеваете", - написал Роналду.
- Напомним, 13 октября у Криштиану Роналду обнаружили коронавирус.
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