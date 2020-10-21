Антирекорд случаев COVID-19 в Польше: введут новые ограничения

21 октября, 2020, 22:05

В Польше введут новые ограничения в связи с пандемией COVID-19

Об этом сообщает Reuters, передает "РБК-Украина".

22 октября власти должны назвать, какие именно меры будут введены для борьбы с распространением вируса. В среду нижняя палата парламента собралась на экстренное заседание для обсуждения законопроекта о помощи перегруженной системе здравоохранения.

Среди мер может быть переход на дистанционное обучение учащихся начальной школы.

За последние три недели в Польше вдвое увеличился суточный прирост заражения COVID-19. Поэтому правительство обсуждает усиление карантина.

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