Антирекорд случаев COVID-19 в Польше: введут новые ограничения
21 октября, 2020, 22:05
В Польше введут новые ограничения в связи с пандемией COVID-19
Об этом сообщает Reuters, передает "РБК-Украина".
22 октября власти должны назвать, какие именно меры будут введены для борьбы с распространением вируса. В среду нижняя палата парламента собралась на экстренное заседание для обсуждения законопроекта о помощи перегруженной системе здравоохранения.
Среди мер может быть переход на дистанционное обучение учащихся начальной школы.
За последние три недели в Польше вдвое увеличился суточный прирост заражения COVID-19. Поэтому правительство обсуждает усиление карантина.
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