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Espreso.tvОбществоЗеленский заявил, что в 2021 году минимальная зарплата врача составит 20-25 тыс. грн в месяц, а медсестры - 15 тыс. грн

Зеленский заявил, что в 2021 году минимальная зарплата врача составит 20-25 тыс. грн в месяц, а медсестры - 15 тыс. грн


фото: freepik
Президент Украины Владимир Зеленский обещает, что в 2021 году медики будут получать заработные платы 20-25 тысяч грн, медицинской сестры - 15 тысяч грн, младшего медицинского персонала к 10 тысяч грн

Об этом он заявил во время послания к парламенту, передает Еспресо.TV .

Он отметил, что Facebook, Instagram и его рабочий стол были завалены обращением по второму этапу медреформы.

"Существовал риск увольнения 50 тыс медиков и закрытие более 300 больниц. Под угрозой оказалась экстренная медпомощь, многопрофильные больницы, онкоцентры, госпиталя ветеранов, большинство детских больниц. Психиатрическая и туберкулезная службы. Всего этого мы не допустили", - отметил Зеленский.

Президент добавил, что медреформа имеет как "неоспоримые преимущества", так и "откровенно слабые места". И ею должны быть довольны и пациенты, и медики.

"Жду от профильного комитета и министерства модели страховой медицины, которые могли бы появиться в Украине. Я хочу отметить создание и развитие системы трансплантологии. Ближайшие 2-3 года должна работать сеть центров", - отметил Зеленский

Он отметил, что важным является повышение заработной платы медикам.

"С 1 сентября - это сделано в 25, 50 и 70%. Согласно плану Минздрава, в 2021 году минимальная зарплата врача должна быть 20-25 тыс. грн, медсестры - 15 тыс. грн, младший персонал 10-12 тыс. грн ", - добавил президент.

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