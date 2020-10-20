За "золотые паспорта": Еврокомиссия начала расследование против Мальты и Кипра

20 октября, 2020, 17:23

Европейская Комиссия начала расследование против Мальты и Кипра из-за схем предоставления гражданства этих стран в обмен на инвестиции

Об этом сообщила пресс-служба Европейской комиссии.

Согласно сообщению, Европейская Комиссия начала расследование против Кипра и Мальты из-за схем предоставления гражданства этих стран в обмен на инвестиции, также известные как схемы "золотых паспортов".

Еврокомиссия считает, что предоставление государствами-членами своего гражданства - а, следовательно, и гражданства ЕС - в обмен на инвестиции инвестиции и без настоящей связи с государствами-членами подрывает принцип честного сотрудничества, закрепленный Договором о Европейском Союзе, а также целостность гражданства ЕС.

Следовательно, отметили в Еврокомиссии, такие схемы имеют последствия для ЕС в целом, поскольку когда государство-член Союза дает свое гражданство определенному человеку, он автоматически становится гражданином ЕС и пользуется всеми правами, которые дает этот статус. В частности, это касается права на передвижение, проживание и свободную работу в пределах ЕС, или право голоса на муниципальных выборах, а также выборах в Европейский парламент.

В Комиссии отметили, что у властей Кипра и Мальты есть два месяца на ответ Брюсселю.

"Если ответы не будут удовлетворительными, Еврокомиссия может вынести мотивированное заключение по этому вопросу", - отметили в Еврокомиссии.

Напомним, в начале октября в результате проверки власти Кипра решила лишить гражданства семь человек, которые получили его в обмен на инвестиции.

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