За прошедшие сутки оккупанты в зоне ООС дважды нарушили мирные договоренности
Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.
Вблизи населенного пункта Луганское захватчики стреляли по позициям Объединенных сил с ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.
"Неприцельно выстрелы не представляли угрозы жизни и здоровью, поэтому наши воины огонь в ответ не открывали", - отметили в штабе ООС.
19 октября боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.
В районе Авдеевки вопреки договоренностям, заключенным в рамках Трехсторонней контактной группы, оккупанты запустили беспилотник, который пересек линию разграничения. Украинские военные средствами радиоэлектронной борьбы подавили работу беспилотника, исключив его дальнейшее использование.
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