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Espreso.tvОбществоЗа прошедшие сутки оккупанты в зоне ООС дважды нарушили мирные договоренности

За прошедшие сутки оккупанты в зоне ООС дважды нарушили мирные договоренности

В понедельник, 19 октября, российские военные в зоне проведения операции объединенных сил дважды нарушили мирные договоренности, вступившие в действие 27 июля 2020 года

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

Вблизи населенного пункта Луганское захватчики стреляли по позициям Объединенных сил с ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

"Неприцельно выстрелы не представляли угрозы жизни и здоровью, поэтому наши воины огонь в ответ не открывали", - отметили в штабе ООС.

19 октября боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

В районе Авдеевки вопреки договоренностям, заключенным в рамках Трехсторонней контактной группы, оккупанты запустили беспилотник, который пересек линию разграничения. Украинские военные средствами радиоэлектронной борьбы подавили работу беспилотника, исключив его дальнейшее использование.

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