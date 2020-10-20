За недополучение бюджетом более 2 млрд грн: бывшему главе налоговой Верланову объявили подозрение
Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.
"Заместитель генпрокурора сообщил о подозрении бывшему председателю ГНС Украины в злоупотреблении властью и служебным положением, то есть умышленном, с целью получения неправомерной выгоды для юридического лица, использовании власти и служебного положения вопреки интересам службы, повлекшем тяжкие последствия охраняемым законом государственным интересам (ч. 2 ст . 364 УК Украины)", - говорится в сообщении.
Как отмечается, установлено, что бывший председатель ГНС Украины незаконно отменил налоговое уведомление-решение на сумму 2 млрд 246 млн грн.
"Этим документом Офисом крупных налогоплательщиков ГНС Украины была доначислена рентная плата за пользование недрами одному из крупнейших металлургических комбинатов страны", - говорится в сообщении.
Так, бюджет Украины недополучил указанную сумму неуплаченных налогов, отмечают в ОГПУ.
- Напомним, на внеплановом заседании Кабмина 24 апреля уволили руководителя налоговой службы Сергея Верланова.
- Экс-глава Государственной налоговой службы Сергей Верланов, которого отстранили от исполнения обязанностей в пятницу вечером 24 апреля, пояснил детали своего увольнения: считает, что это сделали в интересах бывших элит.
- Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль впоследствии объяснил решение об увольнении главы налоговой "угрозой экономической безопасности" страны.
- 7 мая экс-глава Государственной налоговой службы Сергей Верланов сообщил об обысках в его доме со стороны Службы безопасности Украины. Он заявил, что во время обыска в его доме сотрудники Службы безопасности изучили документы с электронных носителей, однако ничего не изъяли.
- В СБУ объяснили, что осуществляли более сотни обысков по всей стране в рамках расследования уголовного производства о работе конвертационного центра под прикрытием Налоговой.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
19 октября, 2020 Виталий Портников: Прошлое не станет будущим
-
-
19 октября, 2020 Готова ли Украина ко второй волне COVID-19: экспертный опрос
-
-
18 октября, 2020 Выборы мэра Днепра: победит ли Филатов Вилкула
Читайте также
-
-
19 октября, 2020 Готова ли Украина ко второй волне COVID-19: экспертный опрос
-