За недополучение бюджетом более 2 млрд грн: бывшему главе налоговой Верланову объявили подозрение

20 октября, 2020, 19:38

Бывшему председателю Государственной налоговой службы Украины Сергею Верланову, которого подозревают в злоупотреблении властью и служебным положением, сообщили подозрение в недополучении бюджетом более 2 млрд грн

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

"Заместитель генпрокурора сообщил о подозрении бывшему председателю ГНС Украины в злоупотреблении властью и служебным положением, то есть умышленном, с целью получения неправомерной выгоды для юридического лица, использовании власти и служебного положения вопреки интересам службы, повлекшем тяжкие последствия охраняемым законом государственным интересам (ч. 2 ст . 364 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Как отмечается, установлено, что бывший председатель ГНС Украины незаконно отменил налоговое уведомление-решение на сумму 2 млрд 246 млн грн.

"Этим документом Офисом крупных налогоплательщиков ГНС Украины была доначислена рентная плата за пользование недрами одному из крупнейших металлургических комбинатов страны", - говорится в сообщении.

Так, бюджет Украины недополучил указанную сумму неуплаченных налогов, отмечают в ОГПУ.

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