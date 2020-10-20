 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортВстретим православного брата хлебом и солью: Ломаченко после поражения от Лопеса зовут в Россию

Встретим православного брата хлебом и солью: Ломаченко после поражения от Лопеса зовут в Россию


фото: BoxingScene
В Федерации бокса России поддержали Василия Ломаченко после поражения от Теофимо Лопеса в бою за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе

Об этом написал генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев в Instagram.

По его словам, Ломаченко был всем нужен пока выигрывал, а после поражения от него отвернулись.

"Хочу ответить всем Хейтер Василия Ломаченко. Ломаченко - это гордость всего боксерского сообщества! Это двукратный олимпийский чемпион, он навсегда вписал свое имя в историю бокса. Считаю, бой был спорный, победу отдали Лопесу, но это не значит, что Василия нужно за это оскорблять и критиковать, никто не имеет на это права. Пожалуй, это любимое дело верных солдат диванных войск - травить других. Ведь когда Василий выигрывал, всем был нужен, а сейчас проиграл - и все отвернулись. Нехорошо это. Приглашаю Василия в Россию, всегда встретим нашего православного брата с хлебом с солью! " - написал Кремлев.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Хочу ответить всем Хейтер Висилия Ломаченко @lomachenkovasiliy Ломаченко это гордость для всего боксерский сообщества! Это двукратный олимпийский чемпион, он навсегда вписала своё имя в историю бокса. Считаю, бой был спорный, победу отдали Лопесу, но это НЕ значит, что Василия нужно за это оскорблять и критиковать, никто не имеет на это права. Видимо это любимое дело верных солдат диванных войск травит вторых. Ведь когда Василий выигрывал, всем был нужен, а сейчас проиграл и все отвернулись. Нехорошо это. Приглашаю Василия в Россию, всегда встретим нашего православного брата с хлебом с солью! # боксобъединяет

Публикация от Умар Кремлёв (@umar_kremlev)

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

20 октября, 2020 вторник

больше новостей

20 октября, 2020 вторник

19 октября, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать