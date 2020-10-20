Встретим православного брата хлебом и солью: Ломаченко после поражения от Лопеса зовут в Россию

20 октября, 2020, 13:43

В Федерации бокса России поддержали Василия Ломаченко после поражения от Теофимо Лопеса в бою за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе

Об этом написал генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев в Instagram.

По его словам, Ломаченко был всем нужен пока выигрывал, а после поражения от него отвернулись.

"Хочу ответить всем Хейтер Василия Ломаченко. Ломаченко - это гордость всего боксерского сообщества! Это двукратный олимпийский чемпион, он навсегда вписал свое имя в историю бокса. Считаю, бой был спорный, победу отдали Лопесу, но это не значит, что Василия нужно за это оскорблять и критиковать, никто не имеет на это права. Пожалуй, это любимое дело верных солдат диванных войск - травить других. Ведь когда Василий выигрывал, всем был нужен, а сейчас проиграл - и все отвернулись. Нехорошо это. Приглашаю Василия в Россию, всегда встретим нашего православного брата с хлебом с солью! " - написал Кремлев.

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