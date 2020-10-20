Верховный Суд не рассматривал снятие судимости за убийство с Лозинского, который баллотируется на должность главы ОТГ

Об этом сообщили Укринформу в пресс-службе суда.

"Верховный Суд не рассматривал дело о снятии судимости с Виктора Лозинского, поскольку решение о выполнении приговора не оспаривается в кассационном порядке", - сказали в пресс-службе.

В суде уточнили, что Кассационный уголовный суд в составе ВС отказал в открытии производства по кассационной жалобе прокурора на постановление Киевского апелляционного суда от 26 июня 2019 года об оставлении без изменения решения Днепровского районного суда г.. Киева от 6 мая 2019 года, которым удовлетворено ходатайство Лозинского о снятии с него судимости.

Напомним, что экс-депутат Виктор Лозинский баллотируется на должность главы Подвысоцкой ОТГ Голованевского района Кировоградской области. Политик идет на выборы как самовыдвиженец.

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