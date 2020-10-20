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Espreso.tvОбществоВ Вооруженных силах на COVID болеют 1116 человек

В Вооруженных силах на COVID болеют 1116 человек


фото: reuters
За 19 октября в Вооруженных силах обнаружили 79 новых случаев заражения коронавирусом

Об этом сообщает Командование Медицинских Сил.

"По состоянию на 10.00 20 октября в ВСУ на COVID-19 болеют 1116 человек. Всего за время пандемии выздоровели - 3293 человека, летальных случаев - 14. На изоляции (в том числе самоизоляция) находятся 430 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция ближайших трое суток - 53 человека. За прошедшие сутки зарегистрировано 79 новых случаев заболевания острой респираторной болезни COVID-19 ", - говорится в сообщении.

Сейчас в учреждениях здравоохранения в настоящее время находятся 25 военных, на лечении дома под наблюдением медицинской службы - 54 человека. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, отметили в пресс-службе.

 

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