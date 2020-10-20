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Espreso.tvМирВ Ватикане Папа Римский впервые был в маске во время публичного мероприятия

В Ватикане Папа Римский впервые был в маске во время публичного мероприятия

Папа Римский Франциск впервые надел маску на публичном мероприятии

Об этом сообщает Reuters, передает РБК-Украина.

Папа Римский был в белой маске во время службы в римской базилике Санта-Мария-ин-Арачели. Ранее он носил маски только в автомобиле, который возил его на еженедельные аудиенции в Ватикан.

Понтифик снял маску только читая свое обращение. Так же поступили и другие лидеры, в том числе с патриарх Варфоломей, духовный лидер православных христиан.

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