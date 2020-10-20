В Ватикане Папа Римский впервые был в маске во время публичного мероприятия
20 октября, 2020, 22:55
Папа Римский Франциск впервые надел маску на публичном мероприятии
Об этом сообщает Reuters, передает РБК-Украина.
Папа Римский был в белой маске во время службы в римской базилике Санта-Мария-ин-Арачели. Ранее он носил маски только в автомобиле, который возил его на еженедельные аудиенции в Ватикан.
Понтифик снял маску только читая свое обращение. Так же поступили и другие лидеры, в том числе с патриарх Варфоломей, духовный лидер православных христиан.
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