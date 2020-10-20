В США утилизировали переданные Россией аппараты ИВЛ
Как сообщает BuzzFeed со ссылкой на представителя агентства, аппараты ИВЛ утилизировали в соответствии с требованиями по утилизации опасных отходов.
45 аппаратов ИВЛ были доставлены из России в США и распределены по больницам Нью-Йорка и Нью-Джерси, однако ни разу не применялись для лечения пациентов с коронавирусом из-за технических проблем. Сначала их нельзя было использовать без адаптера, которого не было в американских больницах, а потом в РФ в больницах сгорело несколько таких моделей.
В мае их переместили на склады.
Когда именно уничтожили аппараты, не сообщается.
Российские аппараты ИВЛ были поставлены в США в начале апреля.
13 мая стало известно, что штаты Нью-Йорк и Нью-Джерси, куда были поставлены российские аппараты ИВЛ Авента-М, возвращают их в Агентство по чрезвычайным ситуациям США (FEMA).
Аппараты ИВЛ той же марки могли стать причиной пожаров в больницах Москвы и Санкт-Петербурга.
В ответ на помощь РФ США также отправили в Москву аппараты ИВЛ.
В обращении к госсекретарю США Майка Помпео, подписанном главами пяти комитетов и подкомитетов Палаты представителей, выражается протест против того, что несколько сотен американских аппаратов ИВЛ были бесплатно отправлены в Россию после закупки российских приборов, не были готовы к использованию.
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