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Espreso.tvОбществоВ США утилизировали переданные Россией аппараты ИВЛ

В США утилизировали переданные Россией аппараты ИВЛ

Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям США (FEMA) утилизировало неисправные аппараты искусственной вентиляции легких, которые передала Россия

Как сообщает BuzzFeed со ссылкой на представителя агентства, аппараты ИВЛ утилизировали в соответствии с требованиями по утилизации опасных отходов.

45 аппаратов ИВЛ были доставлены из России в США и распределены по больницам Нью-Йорка и Нью-Джерси, однако ни разу не применялись для лечения пациентов с коронавирусом из-за технических проблем. Сначала их нельзя было использовать без адаптера, которого не было в американских больницах, а потом в РФ в больницах сгорело несколько таких моделей.

В мае их переместили на склады.

Когда именно уничтожили аппараты, не сообщается.

Российские аппараты ИВЛ были поставлены в США в начале апреля.

13 мая стало известно, что штаты Нью-Йорк и Нью-Джерси, куда были поставлены российские аппараты ИВЛ Авента-М, возвращают их в Агентство по чрезвычайным ситуациям США (FEMA).

Аппараты ИВЛ той же марки могли стать причиной пожаров в больницах Москвы и Санкт-Петербурга.

В ответ на помощь РФ США также отправили в Москву аппараты ИВЛ.

В обращении к госсекретарю США Майка Помпео, подписанном главами пяти комитетов и подкомитетов Палаты представителей, выражается протест против того, что несколько сотен американских аппаратов ИВЛ были бесплатно отправлены в Россию после закупки российских приборов, не были готовы к использованию.

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