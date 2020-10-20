В Софии Федыны умер отец
20 октября, 2020, 09:02
У народного депутата от "Европейской Солидарности" София Федины умер отец
Об этом София Федина сообщила в Facebook.
"У меня умер папа ... Федина Роман Иосифович, сын о. Иосифа Федыны. Помолитесь за его душу ... О парастасе и чине погребения сообщу позже", - написала София Федина.
У меня умер папа ... Федина Роман Иосифович, сын о. Иосифа Федыны Помолитесь за его душу ... О парастас и чин погребения сообщу позже ...Опубликовано Sofiya Fedyna Понедельник, 19 октября 2020 г.
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