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Espreso.tvОбществоВ Софии Федыны умер отец

В Софии Федыны умер отец

У народного депутата от "Европейской Солидарности" София Федины умер отец

Об этом София Федина сообщила в Facebook.

"У меня умер папа ... Федина Роман Иосифович, сын о. Иосифа Федыны. Помолитесь за его душу ... О парастасе и чине погребения сообщу позже", - написала София Федина.

У меня умер папа ... Федина Роман Иосифович, сын о. Иосифа Федыны Помолитесь за его душу ... О парастас и чин погребения сообщу позже ...

Опубликовано Sofiya Fedyna Понедельник, 19 октября 2020 г.

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