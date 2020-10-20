В Раде зарегистрировали постановление об увольнении министра развития экономики Петрашко
20 октября, 2020, 10:41
Народные депутаты зарегистрировали в Верховной Раде проект постановления об увольнении министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко
Соответствующий проект постановления размещен на сайте Верховной Рады Украины.
Согласно информации на сайте, в статусе документа говорится "Передано на рассмотрение руководству".
Отмечается, что проект постановления зарегистрировали 16 депутатов от партий "Батькивщина", "Слуга народа" и "Оппозиционная платформа - за жизнь" (ОПЗЖ).
Текст постановления на сайте пока не обнародован.
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