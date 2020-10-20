В Одессе мошенники пытались завладеть зданием фискальной службы

20 октября, 2020, 20:19

В Одессе мошенники пытались завладеть зданием управления фискальной службы с помощью поддельных документов и взятки

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

"Двое граждан путем мошенничества пытались завладеть недвижимым имуществом Государственной фискальной службы Украины. Они инициировали перед частным нотариусом - государственным регистратором вопрос о проведении государственной регистрации права собственности на здание площадью более 2 тыс. кв.м в центре Одессы, принадлежащее ГФС, за другим лицом" , - говорится в сообщении.