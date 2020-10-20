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Espreso.tvОбществоВ Одессе мошенники пытались завладеть зданием фискальной службы

В Одессе мошенники пытались завладеть зданием фискальной службы


фото: ОГПУ
В Одессе мошенники пытались завладеть зданием управления фискальной службы с помощью поддельных документов и взятки

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

"Двое граждан путем мошенничества пытались завладеть недвижимым имуществом Государственной фискальной службы Украины. Они инициировали перед частным нотариусом - государственным регистратором вопрос о проведении государственной регистрации права собственности на здание площадью более 2 тыс. кв.м в центре Одессы, принадлежащее ГФС, за другим лицом" , - говорится в сообщении.

Их задержали после предоставления нотариусу поддельных документов и $40 тыс. в качестве "благодарности" за перерегистрацию права собственности.

Сейчас продолжаются следственные действия, по результатам которых будут решаться вопросы сообщения задержанным о подозрении и избрании меры пресечения.

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