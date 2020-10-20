В Киеве произошло ДТП: одного из водителей из машины вытаскивали спасатели
20 октября, 2020, 13:10
В Деснянском районе, на улице Теодора Драйзера произошло ДТП с участием двух автомобилей
Об этом сообщают Вартови.Еспресо
По словам водителя грузового Fiat Doblo, он двигался по улице Драйзера от проспекта Маяковского в направлении Братиславской, как вдруг его подрезал Volkswagen, с места происшествия скрылся. Водитель свернул влево на встречную полосу, где протаранил Geely CK.
От удара 58-летнего водителя Geely зажало в салоне и его пришлось вырезать спасателям ДСНС, впоследствии его передали имедикам скорой. Водитель Fiat серьезных травм не получил.
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