В Киеве произошло ДТП: одного из водителей из машины вытаскивали спасатели

20 октября, 2020, 13:10

В Деснянском районе, на улице Теодора Драйзера произошло ДТП с участием двух автомобилей

Об этом сообщают Вартови.Еспресо

По словам водителя грузового Fiat Doblo, он двигался по улице Драйзера от проспекта Маяковского в направлении Братиславской, как вдруг его подрезал Volkswagen, с места происшествия скрылся. Водитель свернул влево на встречную полосу, где протаранил Geely CK.

От удара 58-летнего водителя Geely зажало в салоне и его пришлось вырезать спасателям ДСНС, впоследствии его передали имедикам скорой. Водитель Fiat серьезных травм не получил.