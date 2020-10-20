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Espreso.tvОбществоВ Киеве представили первое в мире мобильное приложение с украинской классической музыкой

В Киеве представили первое в мире мобильное приложение с украинской классической музыкой


фото: ukrinform
В Украине презентовали первое в мире мобильное приложение с украинской классической музыкой Ukrainian Live Classic

Мобильное приложение представили 20 октября на пресс конференции, передает Укринформ.

Приложение Ukrainian Live Classic доступно для скачивания на Google Play Market и Apple Store и является бесплатным для пользователей.

Разработку приложения поддержал Украинский культурный фонд.

В приложении можно выбирать музыку по стилям, эпохам, композиторами и тому подобное. Проект двуязычный, главной версией является английская.

"Аудитория мобильных приложений - это прежде всего молодое поколение, которое очень обращает внимание на эстетический вид. Поэтому доступ к музыке легкий и яркий. Визуальная часть представляет около 40 композиторов, каждый из которых имеет свое яркое оформление, краски и звуковую музыкальную волну - линейный дизайн, представляющий музыку каждого композитора", - сообщил координатор проекта Владимир Ольшанский.

Учредители проекта отмечают, что до сих пор не существовало в свободном доступе сервиса, в котором можно найти украинскую классическую музыку.

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