В Киеве появился виртуальный музей Ивана Франко

20 октября, 2020, 17:41

Во вторник, 20 октября, в Киеве был представлен виртуальный музей, который содержит 3D-туры по залам квартиры-музея семьи Ивана Франко и аудиогиды на разных языках

Проект реализован Международным фондом Ивана Франко при поддержке Украинского культурного фонда.

Музей состоит из пяти залов: зал № 1 "Иван Франко в Киеве" рассказывает о пребывании писателя в столице в 1885,1886 и 1909 годах; зал № 2 "Потомки Франко" - о детях и внуках Каменяра; зал № 3 "Тарас Франко" - о втором сыне И. Франко, который с 1950 по 1971 год жил в этой квартире и работал в Киеве; зал № 4 "Иван Франко в художественных практиках сына" - о неизвестной широкой публике коллекции художественных практик Тараса Франко; зал № 5 "Проекты Международного фонда Ивана Франко" - о деятельности Фонда, реализованных проектах и инициативах.

Отныне виртуальное 3D-путешествие по семейному дому Франко можно осуществить на сайте www.frankovi.com.ua в сопровождении аудиогидов на украинском, английском, немецком и русском языках. Благодаря удобной навигации и 360 ° панорамам виртуальные туристы могут ознакомиться и осмотреть экспозицию, архивные документы, машинописи, личные вещи, фотографии из семейного архива, письма, семейную мебель и коллекцию картин.

Ресурс поддерживает технологию VR, которая позволяет погулять по залам музея и посмотреть экспозицию даже из дома. Такую технологию используют музеи США, Нидерландов, Польши, Индии и Египта.

На онлайн-платформе также создан раздел "Архив", где выставлены цифровые копии архивных документов, фотографий и писем, а также размещен картографический ресурс "Иван Франко на карте Европы", где отмечены мемориальные места пребывания Ивана Франко при жизни.

Напомним, проект победил в программе УКФ "Создаем инновационный культурный продукт" и имел целью в интерактивной форме, с использованием технологий виртуальной и дополненной реальности, популяризировать фигуру Ивана Франко и его семьи как в Украине, так и за рубежом.

В ходе реализации проекта также было проведено 10 уличных перформансов по историческим местам, по которым гулял Иван Франко во время своих приездов в Киев в 1885, 1886 и 1909 годах.

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