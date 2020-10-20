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Espreso.tvОбществоВ Киеве за сутки 17 человек умерло от COVID-19

В Киеве за сутки 17 человек умерло от COVID-19


фото: reuters
В Киеве 31 310 подтвержденных случаев COVID-19

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

За прошедшие сутки в Киеве подтвердили диагноз в 462 больных.

Умерли 17 человек. Всего умерло 604 киевлян.

Заболели 248 женщин, 178 мужчин, 5 девочек от 5 до 17 лет и 21 мальчик от 4 месяцев до 17 лет.

Среди них - 15 медиков.

В больницы столицы попали 52 пациента.

Выздоровели за минувшие сутки 207 человек. Всего переболело 10 916 жителей Киева.

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