В Киев снова приехал российский ведущий, который посещал оккупирован Крым

Фото Корчевников опубликовал в Instagram.

Пропагандист обнародовал фото из Киева и еще одно на борту вертолета.

20 октября Корчевников обнародовал фото и видео, как он на частном вертолете пролетает над украинской территорией.

Заметим, что Корчевников после начала агрессии России несколько раз посещал оккупированный нею Крым.

В июле 2018 года он опубликовал в инстаграме фото на фоне аэропорта в Симферополе, а также выложил фото с геолокацией "Крымские горы", и "Ореанда".

В октябре 2019-го пропагандист приезжал в Киев.

В 2014 году СБУ запрещала Корчевникову и другим российским пропагандистам въезжать в Украину. Вероятно, срок действия этого запрета уже закончился - его устанавливают в зависимости от фамилии журналиста, а именно от 3 до 5 лет.

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