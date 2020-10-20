В КСУ поступило представление почти от 50 депутатов о незаконности нового районирования

Об этом сообщает пресс-служба КСУ.

"Субъект права на конституционное представление считает, что регулируя вопросы территориального устройства постановлением, а не законом, Верховная рада Украины хоть и действовала в пределах предоставленных ей полномочий, но не тем образом, которого требует Конституция Украины", - говорится в сообщении.

По словам представителя ВР в Конституционном суде Ольги Совгир, в представлении заявлено ходатайство о признании производства по этому делу неотложным.

Среди аргументов авторов представления указано, что постановление меняет элементы территориального устройства, которое может определяться исключительно законами.

Сейчас в Конституционном суде решается вопрос об открытии производства.

Среди депутатов, которые подписали ходатайство - Герасимов ("ЕС"), Синютка ("ЕС"), Тимошенко ("Батькивщина"), Вятрович ("ЕС"), Шахов ("Довира"), Величкович ("Свобода") , Федына ("ЕС").

Отметим, что в рамках административно-территориальной реформы в Украине были ликвидированы 490 районов, вместо них создали 136 новых.

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