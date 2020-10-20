В КСУ поступило представление почти от 50 депутатов о незаконности нового районирования
Об этом сообщает пресс-служба КСУ.
По словам представителя ВР в Конституционном суде Ольги Совгир, в представлении заявлено ходатайство о признании производства по этому делу неотложным.
Среди аргументов авторов представления указано, что постановление меняет элементы территориального устройства, которое может определяться исключительно законами.
Сейчас в Конституционном суде решается вопрос об открытии производства.
Среди депутатов, которые подписали ходатайство - Герасимов ("ЕС"), Синютка ("ЕС"), Тимошенко ("Батькивщина"), Вятрович ("ЕС"), Шахов ("Довира"), Величкович ("Свобода") , Федына ("ЕС").
- Отметим, что в рамках административно-территориальной реформы в Украине были ликвидированы 490 районов, вместо них создали 136 новых.
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