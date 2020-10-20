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Espreso.tvОбществоВ Харькове женщина утопила машину в реке. ФОТОФАКТ

В Харькове женщина утопила машину в реке. ФОТОФАКТ


фото: ВЕХА
20 октября в Харькове женщина не справилась с управлением, съехала с Набережной в реку, после чего вылезла на крышу машины, где ее сфотографировали прохожие

Видеорепортаж с места происшествия сделало Суспильне.Харкив.

Отмечается, что женщина не травмировалась во время аварии.

В полиции рассказали, что женщина объяснила аварию тем, что пыталась спасти кошку, которая выбежала на дорогу.

"Как она объяснила патрульным, когда она двигалась, увидела на дороге кошку. И чтобы избежать наезда на животное, направила транспортное средство в сторону бордюра. После чего у автомобиля началось неконтролируемое движение, и уже произошло падение в воду", - сказал пресс-секретарь Управления патрульной полиции в Харьковской области Дмитрий Гайдук.

Он добавил, что алкотестер подтвердил трезвость женщины.

Автомобиль достали из воды. На водителя составили админпротокол по статье 124 (нарушение правил дорожного движения, приведшее к повреждению транспорта и элементов проезжей части).

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