В Германии 71-летний дедушка применил перцовый баллончик против нарушителей социальной дистанции

Об этом заявили в полиции Аахена, сообщает "Европейская правда".

"Пожилой мужчина, идя по парковой дороге, решил, что люди приблизились к нему слишком близко, и применил перцовый баллончик против двух бегунов, а затем двух велосипедистов", - говорится в сообщении.

Велосипедисты, пара возрастом 49 и 51 лет, смогли слезть с велосипеда, не травмировав себя и прохожих, и вызвали полицию.

Дедушка объяснил патрульным, которые прибыли на место происшествия, что у него не было другого способа уберечь себя, "группу риска", и заставить людей соблюдать безопасную дистанцию.

Против мужчины открыли производство по факту нанесения физических повреждений и опасного препятствия дорожному движению.

Полицейские пока ищут двух других свидетелей - бегунов, которые тоже пострадали от баллончика, чтобы услышать их версию событий.

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