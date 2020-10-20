В Беларуси признали экстремистскими телеграмм-канал и логотип NEXTA

20 октября, 2020, 14:43

В Беларуси признали экстремистскими материалами Telegram-канал NEXTA-Live и логотип NEXTA

Соответствующее решение принял суд Центрального района Минска, передает госагентство БЕЛТА .

Оппозиционный Telegram канал NEXTA-Live насчитывает около 2 млн подписчиков. С первых дней антиправительственных протестов он стал рупором оппозиционного движения.

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