В Беларуси предполагают закрытие международных маршрутов в Польшу, Литву и Украину

20 октября, 2020, 14:00

Из-за второй волны коронавируса в Беларуси рассматривают возможность остановки международных маршрутов в Польшу, Литву и Украину

Об этом заявил заместитель генерального директора ГП "Минсктранс" Виктор Тозик, сообщает " БелТА ".

Чиновник заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в стране и отметил, что в связи с этим многие международных маршрутов стоят. За исключением Польши, Литвы и Украины.

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"Но ситуация ухудшается, поэтому сначала будем выполнять требования по дистанцированию пассажиров, а потом посмотрим. Надеемся, маршруты не придется закрыть, потому что они востребованы пассажирами", - отметил он.

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