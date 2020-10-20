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Espreso.tvСпортУкраинец Соболь помог "Брюгге" победить "Зенит" в Лиге чемпионов

Украинец Соболь помог "Брюгге" победить "Зенит" в Лиге чемпионов


фото: Getty Images
В 1-м туре группового раунда Лиги чемпионов бельгийский "Брюгге" победил российский "Зенит" со счетом 2:1

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Матч проходил в Санкт-Петербурге. Счет был открыт на 63-й минуте - отличился экс-игрок луганской "Зари" Эммануэль Деннис Бонавентуре. Через несколько минут "Зенит" сравнял счет, автогол забил 25-летний Итан Хорват.

Однако последнее слово осталось за бельгийцами. На последних секундах встречи 19-летний Шарль де Кетеларе отправил мяч в сетку ворот после точной передачи Руда Вормер.

Украинец Эдуард Соболь провел на футбольном поле весь матч.

Лига чемпионов

1-й тур

20 октября

Группа F

"Зенит" (Россия) - "Брюгге" (Бельгия) 1:2

Голы: Хорват, 74 (авт.) - Бонавентуре, 63, где Кетеларе, 90+3

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