Украинец Соболь помог "Брюгге" победить "Зенит" в Лиге чемпионов

20 октября, 2020, 22:02

В 1-м туре группового раунда Лиги чемпионов бельгийский "Брюгге" победил российский "Зенит" со счетом 2:1

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Матч проходил в Санкт-Петербурге. Счет был открыт на 63-й минуте - отличился экс-игрок луганской "Зари" Эммануэль Деннис Бонавентуре. Через несколько минут "Зенит" сравнял счет, автогол забил 25-летний Итан Хорват.

Однако последнее слово осталось за бельгийцами. На последних секундах встречи 19-летний Шарль де Кетеларе отправил мяч в сетку ворот после точной передачи Руда Вормер.

Украинец Эдуард Соболь провел на футбольном поле весь матч.

Лига чемпионов

1-й тур

20 октября

Группа F

"Зенит" (Россия) - "Брюгге" (Бельгия) 1:2

Голы: Хорват, 74 (авт.) - Бонавентуре, 63, где Кетеларе, 90+3

20 октября в 1-м туре группового раунда Лиги чемпионов туринский "Ювентус" победил киевское "Динамо" со счетом 2:0 .