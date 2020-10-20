Украинец Соболь помог "Брюгге" победить "Зенит" в Лиге чемпионов
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Матч проходил в Санкт-Петербурге. Счет был открыт на 63-й минуте - отличился экс-игрок луганской "Зари" Эммануэль Деннис Бонавентуре. Через несколько минут "Зенит" сравнял счет, автогол забил 25-летний Итан Хорват.
Однако последнее слово осталось за бельгийцами. На последних секундах встречи 19-летний Шарль де Кетеларе отправил мяч в сетку ворот после точной передачи Руда Вормер.
Украинец Эдуард Соболь провел на футбольном поле весь матч.
Лига чемпионов
1-й тур
20 октября
Группа F
"Зенит" (Россия) - "Брюгге" (Бельгия) 1:2
Голы: Хорват, 74 (авт.) - Бонавентуре, 63, где Кетеларе, 90+3
- 20 октября в 1-м туре группового раунда Лиги чемпионов туринский "Ювентус" победил киевское "Динамо" со счетом 2:0 .
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