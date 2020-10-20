УЕФА решил изменить формат и количество участников Лиги чемпионов, - The Telegraph
Об этом сообщает The Telegraph .
Издание утверждает, что на подобный шаг Союз европейских футбольных ассоциаций вынужден уйти под давлением топ-клубов.
Изменения вступят в силу в сезоне-2024/25. Один из вариантов, который сейчас рассматривается - разделение команд на шесть групп по шесть участников. В таком случае каждый клуб проведет по 10 игр на групповом этапе.
Другой вариант - каждая команда будет играть 10 матчей против 10 различных соперников за "швейцарской" системе - встречаться равные по силе команды, обещает сделать турнир более привлекательным для телевидения.
Окончательное решение будет принято в 2021 году. Официальных комментариев от УЕФА пока нет.
- В января 2020 года стало известно, что УЕФА хочет реформировать Лигу чемпионов , чтобы увеличить количество матчей между европейскими топ-клубами.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
19 октября, 2020 Виталий Портников: Прошлое не станет будущим
-
-
19 октября, 2020 Готова ли Украина ко второй волне COVID-19: экспертный опрос
-
Читайте также
-
19 октября, 2020 Виталий Портников: Прошлое не станет будущим
-
-
19 октября, 2020 Готова ли Украина ко второй волне COVID-19: экспертный опрос