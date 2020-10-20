УЕФА решил изменить формат и количество участников Лиги чемпионов, - The Telegraph

20 октября, 2020, 11:15

УЕФА решил увеличить количество участников Лиги чемпионов с 32 до 36 клубов и изменить формат турнира

Об этом сообщает The Telegraph .

Издание утверждает, что на подобный шаг Союз европейских футбольных ассоциаций вынужден уйти под давлением топ-клубов.

Изменения вступят в силу в сезоне-2024/25. Один из вариантов, который сейчас рассматривается - разделение команд на шесть групп по шесть участников. В таком случае каждый клуб проведет по 10 игр на групповом этапе.

Другой вариант - каждая команда будет играть 10 матчей против 10 различных соперников за "швейцарской" системе - встречаться равные по силе команды, обещает сделать турнир более привлекательным для телевидения.

Окончательное решение будет принято в 2021 году. Официальных комментариев от УЕФА пока нет.

В января 2020 года стало известно, что УЕФА хочет реформировать Лигу чемпионов , чтобы увеличить количество матчей между европейскими топ-клубами.

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