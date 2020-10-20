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Espreso.tvОбществоУбитого под Парижем учителя наградят орденом Почетного легиона

Убитого под Парижем учителя наградят орденом Почетного легиона


фото: reuters
Французский учитель Самюэль Пати, который был убит 18-летним чеченцем под Парижем, будет посмертно награжден орденом Почетного легиона

Об этом заявил министр образования Франции Жан-Мишель Бланке, сообщает BFMTV.

Также погибший педагог будет награжден орденом Академических пальм.

"Его жертва, конечно, стоит такого признания", - добавил Бланке.

Орден Почетного легиона - высший знак признания особых заслуг во Франции. Орден Академических пальм вручается за заслуги в образовании и науке.

Учитель французской истории Самуэль Пати был обезглавлен 16 октября возле своей школы в городе Конфлан-Сент-Онорин под Парижем.

Его убил 18-летний выходец из Москвы чеченского происхождения за то, что он показывал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда. Подозреваемый был застрелен полицией.

Убийство учителя вызвало волну возмущения во Франции. 18 октября тысячи людей вышли на улицы, чтобы почтить память Самюэля Пати.

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал преступление исламистским терактом. Расследованием убийства занялась антитеррористическая прокуратура задержали 11 человек.

Позже стало известно. что исламский проповедник выпустил фетву (исламское религиозное постановление), в отношении учителя Самуэля Пати с призывом убить его за демонстрацию карикатур на пророка Мухаммеда.

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