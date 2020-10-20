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Espreso.tvОбществоУ звезды фильма "Большой Лебовски" Джеффа Бриджеса диагностировали рак

У звезды фильма "Большой Лебовски" Джеффа Бриджеса диагностировали рак


фото: reuters
У семидесятилетнего оскаровского лауреата Джеффа Бриджеса диагностировали лимфому

Об этом сам актер написал на странице в Twitter.

"Как сказал бы Чувак (самый известный персонаж Бриджеса из фильма "Большой Лебовски", - ред.), новое дерьмо вышло на свет. Мне диагностировали лимфому", - написал Джефф Бриджес.

Актер рассказал, что у него диагностировали лимфому - злокачественную опухоль, которая появляется в клетках лимфатической системы.

Джефф отметил, что не собирается сдаваться. По его словам, группа врачей уже работает над системой, по которой он будет вести борьбу с онкозаболеванием.

Актер пообещал фолловерам, что будет рассказывать им о результатах.

"Мне поставили диагноз лимфома. Хотя это серьезное заболевание, мне повезло, что у меня прекрасная команда врачей и прогноз благоприятный. Я начинаю лечение и буду держать вас в курсе", - написал актер.

Бриджес поблагодарил своих родных и друзей за поддержку.

"Я глубоко благодарен за любовь и поддержку моей семье и друзьям. Спасибо за ваши молитвы и пожелания", - добавил актер.

Справка: Джефф Бриджес за свою карьеру снялся в более 200 фильмах. В 2010 году он получил "Оскара" за лучшую мужскую роль в фильме "Безумное сердце".

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