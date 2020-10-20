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Espreso.tvОбществоУ Путина отреагировали на слова Зеленского о создании военно-морских баз на Черном море

У Путина отреагировали на слова Зеленского о создании военно-морских баз на Черном море


фото: gettyimages
Создание украинских военно-морских баз на Черном море может иметь негативные последствия для стабильности в регионе, заявил прес-секретарь президента России Дмитрий Песков

"Нужно проанализировать эти заявления. Безусловно, создание каких-то военных баз, нужно понять, какие именно военные базы, о каких военных базах идет речь, безусловно, с учетом всех имеющихся реалий это может иметь весьма негативные последствия в целом для атмосферы стабильности в Черноморском регионе. Потенциально такая опасность существует", - сказал он журналистам, пишут РИА Новости.

Песков добавил, что нужна дополнительная информация, о чем точно идет речь.

"Нам нужно еще проанализировать информацию и все-таки понять, о чем точно идет речь", - подчеркнул он.

Во время ежегодного послания к Верховной Раде президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Украине начинают строить две государственных военно-морские базы для защиты Черноморского региона.

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