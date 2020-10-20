У Путина отреагировали на слова Зеленского о создании военно-морских баз на Черном море
"Нужно проанализировать эти заявления. Безусловно, создание каких-то военных баз, нужно понять, какие именно военные базы, о каких военных базах идет речь, безусловно, с учетом всех имеющихся реалий это может иметь весьма негативные последствия в целом для атмосферы стабильности в Черноморском регионе. Потенциально такая опасность существует", - сказал он журналистам, пишут РИА Новости.
Песков добавил, что нужна дополнительная информация, о чем точно идет речь.
"Нам нужно еще проанализировать информацию и все-таки понять, о чем точно идет речь", - подчеркнул он.
Во время ежегодного послания к Верховной Раде президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Украине начинают строить две государственных военно-морские базы для защиты Черноморского региона.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
19 октября, 2020 Готова ли Украина ко второй волне COVID-19: экспертный опрос
-
-
18 октября, 2020 Выборы мэра Днепра: победит ли Филатов Вилкула
-
Читайте также
-
19 октября, 2020 Готова ли Украина ко второй волне COVID-19: экспертный опрос
-
-
18 октября, 2020 Выборы мэра Днепра: победит ли Филатов Вилкула