 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоТихановська объявила силовикам дедлайн для перехода на сторону народа

Тихановська объявила силовикам дедлайн для перехода на сторону народа

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановська обратилась в милицию. Она призвала их к 25 октября, ультиматума, объявленного ранее Александру Лукашенко, встать на сторону народа

Об этом сообщается в ТГ-канале Светлана Тихановська .

"25 октября мы объявили Народный Ультиматум. И я хочу обратиться к сотрудникам силовых ведомств ... В новой Беларуси нужна ваша работа, нужна система силовых ведомств. Поэтому свяжитесь с нами, с фондами, сделайте публичное обращение с поддержкой своего народа. Выполните присягу, которую каждый из вас давал белорусам ", - заявила Тихановська.

При этом оппозиционер напомнила, что до окончания «народного ультиматума осталось 5 дней".

Как известно, 13 октября Тихановська также объявила ультиматум Лукашенко. Она дала ему 13 дней, то есть срок до 25 октября, чтобы выполнить три требования: объявить об оставлении поста президента, остановить на улице насилие и освободить политзаключенных.

Ранее, 16 октября, начальник главного управления по борьбе с оргпреступностью и коррупцией МВД Беларуси (ГУБОЗиК) Николай Карпенков заявил о "гуманное" применение оружия, в том числе и огнестрельного, к протестующим. "Самых опасных" гострокопитних "мы с улицы уберем", - сказал при этом Карпенков.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

20 октября, 2020 вторник

больше новостей

20 октября, 2020 вторник

19 октября, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать