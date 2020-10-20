Тихановська объявила силовикам дедлайн для перехода на сторону народа
Об этом сообщается в ТГ-канале Светлана Тихановська .
"25 октября мы объявили Народный Ультиматум. И я хочу обратиться к сотрудникам силовых ведомств ... В новой Беларуси нужна ваша работа, нужна система силовых ведомств. Поэтому свяжитесь с нами, с фондами, сделайте публичное обращение с поддержкой своего народа. Выполните присягу, которую каждый из вас давал белорусам ", - заявила Тихановська.
При этом оппозиционер напомнила, что до окончания «народного ультиматума осталось 5 дней".
Как известно, 13 октября Тихановська также объявила ультиматум Лукашенко. Она дала ему 13 дней, то есть срок до 25 октября, чтобы выполнить три требования: объявить об оставлении поста президента, остановить на улице насилие и освободить политзаключенных.
Ранее, 16 октября, начальник главного управления по борьбе с оргпреступностью и коррупцией МВД Беларуси (ГУБОЗиК) Николай Карпенков заявил о "гуманное" применение оружия, в том числе и огнестрельного, к протестующим. "Самых опасных" гострокопитних "мы с улицы уберем", - сказал при этом Карпенков.
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