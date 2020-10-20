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Espreso.tvОбществоТри четверти украинцев считают, что на местных выборах будут фальсификации, - опрос

Три четверти украинцев считают, что на местных выборах будут фальсификации, - опрос


фото: tyzhden.ua
76% украинцев убеждены, что на местных выборах 25 октября будут фальсификации

Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг", проведенного 16-19 октября.

"48% считают, что на местных выборах будут незначительные фальсификации. 28% - убеждены, что они будут значительными. 16% - считают, что их не будет", - говорится в сообщении.

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Социологи отмечают, что за последний месяц выросло число тех, кто ожидает значительных фальсификаций.

Исследование продолжалось с 16 по 19 октября. Методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных номеров опрошено 5 тысяч респондентов в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Ошибка репрезентативности исследования не более 1,4%.

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