Три четверти украинцев считают, что на местных выборах будут фальсификации, - опрос
20 октября, 2020, 17:38
76% украинцев убеждены, что на местных выборах 25 октября будут фальсификации
Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг", проведенного 16-19 октября.
"48% считают, что на местных выборах будут незначительные фальсификации. 28% - убеждены, что они будут значительными. 16% - считают, что их не будет", - говорится в сообщении.
Социологи отмечают, что за последний месяц выросло число тех, кто ожидает значительных фальсификаций.
Исследование продолжалось с 16 по 19 октября. Методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных номеров опрошено 5 тысяч респондентов в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Ошибка репрезентативности исследования не более 1,4%.
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