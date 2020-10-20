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Espreso.tvОбществоТрамп назвал главного инфекциониста США "катастрофой"

Трамп назвал главного инфекциониста США "катастрофой"


фото: reuters
Президент США Дональд Трамп назвал известного инфекциониста и иммунолога, который входит в состав рабочей группы Белого дома по борьбе с коронавирусом, Энтони Фаучи "катастрофой"

Об этом Трамп заявил во время звонка к своему передвиборсого штаба, который услышали несколько журналистов, сообщает Reuters .

"Фаучи - это катастрофа. Если бы я слушал его, у нас было бы полмиллиона смертей", - сказал Трамп.

Глава Белого дома считает, что американцы устали от ограничений пандемии.

"Люди говорят:" Просто оставьте нас в покое ". Они устали. Люди устали слушать Фаучи и всех этих идиотов", - сказал Трамп и добавил: "Фаучи - хороший парень. Он здесь уже 500 лет".

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Трамп и доктор Фаучи расходятся во мнениях относительно того, как лучше справиться с пандемией, в результате которого в США умерли более 220 тыс человек.

Энтони Фаучи, который С 1984 года является руководителем Национального института аллергических и инфекционных заболеваний (NIAID), неоднократно призывал сограждан серьезно относиться к COVID-19.

Ранее Фаучи открыто жаловался на то, что его цитируют в предвыборной рекламе Трампа.

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