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Espreso.tvОбществоСиноптик Наталья Диденко предупредила о порывистом ветре и тумане 21 октября

Синоптик Наталья Диденко предупредила о порывистом ветре и тумане 21 октября

В Украине 21 октября на столбиках термометра ночью будет от -3 ° C до + 10 ° C, днем температура прогреется от +10 ° C до +15 ° C

Об этом синоптик Наталья Диденко сообщила в Telegram .

В среду, 21 октября, ночью ожидается + 1 ° C ... + 6 ° C, в Карпатах до 0 ° C ... -3 ° C мороза, а на юге + 6 ° C ... + 10 ° C.

"Днем солнце начнет греть - предполагается + 10 ° C ... + 15 ° C", - отметила синоптик.

Осадки завтра маловероятны, только на Черниговщине, Сумщине местами пройдут периодические дожди. Местами ожидаются туманы.

21 октября ветер с северо-западного сменится на юго-западный, умеренный, временами порывистый.

В Киеве 21-го октября будет без осадков, с порывистым юго-западным ветром. Ближайшей ночью + 2 ° C ... + 5 ° C, завтра днем около + 12 ° C.

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